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Григорьева Филицата Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Алексей Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Григорьева) Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Григорьев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Григорьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Григорьева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Григорьев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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