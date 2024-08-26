Григорьева Филицата Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Григорьева) Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Григорьев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Григорьев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Григорьева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Григорьев Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Абрамович
Смерть
Неизвестно