Самойлова (Иванова) Матрона Карповна
Место рождения
Дата рождения23.03.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1826 ст.
Бракосочетание
22.10.1845 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1846 ст.
Дочь: Иванова-Сергеева-Лаврентьева-Бастрикова (Иларионова) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Сергеев-Бастриков (Иванов) Александр Иларионович
Рождение ребёнка
23.03.1848 ст.
Смерть
Неизвестно