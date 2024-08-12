Самойлова (Иванова) Матрона Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлова (Иванова) Матрона Карповна

Самойлова (Иванова) Матрона Карповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.03.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1826 ст.

Отец: Самойлов Карп Иванович

Мать: Феодотова (Яковлева) Марина Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1845 ст.

Муж: Сергеев-Лаврентьев-Сергеев-Бастриков (Иванов) Александр Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1846 ст.

Дочь: Иванова-Сергеева-Лаврентьева-Бастрикова (Иларионова) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Сергеев-Бастриков (Иванов) Александр Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1848 ст.

Дочь: Иванова-Сергеева-Лаврентьева-Бастрикова (Иларионова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Сергеев-Бастриков (Иванов) Александр Иларионович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.