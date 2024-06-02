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Рубцов Иван Фёдорович

Место рождения

Большая Борла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

19.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Рубцов Фёдор

Мать: не указана

Большая Борла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Борис Иванович

Мать ребёнка: Рубцова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Пелагея

Захоронение (военное)
Неизвестно
Закрутое, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Братская могила
Рождение ребёнка
1937

Сын: Рубцов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Рубцова Пелагея

Призыв на военную службу
1942
Тереньга, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
красноармеец 1111 сп 330 сд
Смерть
19.08.1943
Убит Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 7779. Опись 72819с. Единица хранения 6.

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