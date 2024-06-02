Рубцов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти19.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Рубцов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рубцова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова Пелагея
Захоронение (военное)
Неизвестно
Закрутое, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Братская могила
Рождение ребёнка
1937
Сын: Рубцов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Рубцова Пелагея
Призыв на военную службу
1942
Тереньга, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
красноармеец 1111 сп 330 сд
Смерть
19.08.1943
Убит Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 7779. Опись 72819с. Единица хранения 6.