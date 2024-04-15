Кожухова (Лямина) Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова (Лямина) Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1900

Дата смерти

26.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожухов ?

Отец ребёнка: Кожухов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
25.07.1924

Дочь: Беденко (Кожухова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кожухов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
23.03.1925

Сын: Кожухов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кожухов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
06.11.1931

Дочь: Чиндяева (Кожухова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кожухов Иван Евдокимович

Смерть
26.08.1972

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