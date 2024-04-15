Кожухова (Лямина) Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1900
Дата смерти26.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожухов ?
Отец ребёнка: Кожухов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
25.07.1924
Дочь: Беденко (Кожухова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кожухов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
23.03.1925
Сын: Кожухов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кожухов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
06.11.1931
Дочь: Чиндяева (Кожухова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кожухов Иван Евдокимович
Смерть
26.08.1972