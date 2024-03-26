Климова (--) Татьяна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (--) Татьяна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Климова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1902

Дочь: Климова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Климов Павел Федорович

Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Климова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Климова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Климов Максим Федорович

Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Климова мар Федоровна

Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Климов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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