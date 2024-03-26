Климова (--) Татьяна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Климова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1902
Дочь: Климова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
06.03.1904
Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Климова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Климова Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Климова мар Федоровна
Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
19.11.1918
Сын: Климов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Климов Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно