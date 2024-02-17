Похлебухина Степанида Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1890
Дочь: Лопатина Анна Павловна
Отец ребёнка: Похлебухин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Похлебухина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Похлебухин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Похлебухина Елена Павловна
Отец ребёнка: Похлебухин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Похлебухин Макар Павлович
Отец ребёнка: Похлебухин Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно