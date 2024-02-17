Похлебухина Степанида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похлебухина Степанида Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1890

Дочь: Лопатина Анна Павловна

Отец ребёнка: Похлебухин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Похлебухина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Похлебухин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Похлебухина Елена Павловна

Отец ребёнка: Похлебухин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Похлебухин Макар Павлович

Отец ребёнка: Похлебухин Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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