Побережный Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Казахстан Кустанайская область,Карасуский район ,пос.Новоселовка
Смерть
Неизвестно