Побережный Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побережный Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казахстан Кустанайская область,Карасуский район ,пос.Новоселовка
Смерть
Неизвестно
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