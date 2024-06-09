Карасев Дмитрий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Владиславовна
Рождение ребёнка
11.12.2013
Дочь: Карасева Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Евгения Владиславовна
Рождение ребёнка
11.12.2013
Мать ребёнка: Евгения Владиславовна