Корзникова (Ивановская) Марья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова (Ивановская) Марья Максимовна

Место рождения

д. Дресвища Варженской волости

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дресвища Варженской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Михаил Сидорович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1751

Сын: Корзников Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Корзников Михаил Сидорович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно

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