Корзникова (Ивановская) Марья Максимовна
Место рожденияд. Дресвища Варженской волости
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дресвища Варженской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1751
Сын: Корзников Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Корзников Михаил Сидорович
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно