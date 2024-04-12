Струнин - Мужев Кирилл Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Бракосочетание
10.11.1823
Рождение ребёнка
16.06.1828
Дочь: Агрипина Кириллова
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Воинкова Стефания Кириллова
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова
Рождение ребёнка
02.10.1833
Дочь: Харитина Кириллова
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова
Рождение ребёнка
13.05.1835
Сын: Струнин - Мужев Герман Кириллов
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова
Смерть
Неизвестно