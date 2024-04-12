Струнин - Мужев Кирилл Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрунин - Мужев Кирилл Егоров

Струнин - Мужев Кирилл Егоров

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Мать: Струнина (мужева) Марфа Тарасова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
10.11.1823

Жена: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова

Рождение ребёнка
16.06.1828

Дочь: Агрипина Кириллова

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Воинкова Стефания Кириллова

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1833

Дочь: Харитина Кириллова

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1835

Сын: Струнин - Мужев Герман Кириллов

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Надежда (Евдокия) Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close