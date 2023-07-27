Струнина (Мужева) (Струнина (Мужева)) Марфа Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти01.05.1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Мужев Тарас Васильев
Мать: не указана
Сын: Струнин - Мужев Кирилл Егоров
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Сын: Струнин - Мужев Михей Егоров
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Дочь: Клепикова Анисья Егорова
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Сын: Струнин - Мужев Филипп Егоров (Георгиев)
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Сын: Струнин - Мужев Епимах Егоров
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Сын: Струнин - Мужев Ферапонт Егоров
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Дочь: Марина Егорова
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Дочь: Сединкина Керкира Егорова
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев
Сын: Струнин - Мужев Василий Егоров
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев