Струнина (Мужева) (Струнина (Мужева)) Марфа Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина (Мужева) (Струнина (Мужева)) Марфа Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

01.05.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Мужев Тарас Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1803

Муж: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Струнин - Мужев Кирилл Егоров

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1804

Сын: Струнин - Мужев Михей Егоров

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Клепикова Анисья Егорова

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1809

Сын: Струнин - Мужев Филипп Егоров (Георгиев)

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1811

Сын: Струнин - Мужев Епимах Егоров

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1813

Сын: Струнин - Мужев Ферапонт Егоров

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1814

Дочь: Марина Егорова

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1817

Дочь: Сединкина Керкира Егорова

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1819

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1819

Сын: Струнин - Мужев Василий Егоров

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Егор Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
01.05.1833
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Причина смерти: от водяной болезни