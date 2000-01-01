Туранская Мирошниченко Евгения Юхимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мирошниченко Евдокия
Рождение ребёнка
13.06.1939
Дочь: Бережная Туранская Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Туранский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туранский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Туранский Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно