Туранская Мирошниченко Евгения Юхимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туранская Мирошниченко Евгения Юхимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мирошниченко Евдокия

Рождение ребёнка
13.06.1939

Дочь: Бережная Туранская Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Туранский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туранский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Туранский Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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