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Туранский Михаил Павлович

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Место рождения

Двуречная, Харківська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Туранский Павел

Мать: не указана

Двуречная, Харківська область
Рождение ребёнка
13.06.1939

Дочь: Бережная Туранская Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Туранская Мирошниченко Евгения Юхимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туранский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Туранская Мирошниченко Евгения Юхимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туранский Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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