Туранский Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Туранский Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1939
Дочь: Бережная Туранская Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Туранская Мирошниченко Евгения Юхимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туранский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Туранская Мирошниченко Евгения Юхимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туранский Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно