Terry (Sandeman) Muriel V
Место рождения22 Brunswick Square, Brighton, Sussex, England, UK
Дата рожденияОколо ?.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1911
Отец: Sandeman Alastair Campbell
Мать: Sandeman Ida Maud
22 Brunswick Square, Brighton, Sussex, England, UK
Место жительства
02.04.1911
3. Palmeira Square, Hove, Sussex, England
Бракосочетание
09.01.1936
Муж: скрыто настройками приватности
Kensington, London, England
Смерть
Неизвестно