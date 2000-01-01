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Terry (Sandeman) Muriel V

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Место рождения

22 Brunswick Square, Brighton, Sussex, England, UK

Дата рождения

Около ?.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1911

Отец: Sandeman Alastair Campbell

Мать: Sandeman Ida Maud

22 Brunswick Square, Brighton, Sussex, England, UK
Место жительства
02.04.1911
3. Palmeira Square, Hove, Sussex, England
Бракосочетание
09.01.1936

Муж: скрыто настройками приватности

Kensington, London, England
Смерть
Неизвестно
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