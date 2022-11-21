Гультяев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
Дата смертиОколо 2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна
Рождение ребёнка
27.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна
Смерть
Около 2008