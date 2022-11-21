Гультяев Владимир Около 1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гультяев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Около 2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна

Рождение ребёнка
08.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна

Рождение ребёнка
27.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна

Смерть
Около 2008

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