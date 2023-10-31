(Чаплыгина) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чаплыгина) Софья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Мать: Чаплыгина Мария Павловна

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