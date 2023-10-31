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(Чаплыгина) Софья Андреевна
(Чаплыгина) Софья Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Чаплыгин Андрей Фатеевич
1886 г.р.
Мать
Чаплыгина Мария Павловна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Чаплыгин Андрей Фатеевич
Мать:
Чаплыгина Мария Павловна
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