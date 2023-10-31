Чаплыгина Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Софья Андреевна
Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Чаплыгин Дмитрий Андревич
Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно