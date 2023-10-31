Чаплыгина Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгина Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Софья Андреевна

Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Чаплыгин Дмитрий Андревич

Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Смерть
Неизвестно
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