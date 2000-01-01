Hess Johann Georg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHess Johann Georg

Hess Johann Georg

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1793

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1793

Отец: Hess Johann Jakob

Мать: Hess Katharina

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close