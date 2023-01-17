Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Корягин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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