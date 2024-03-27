Афимья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Иван
Мать: не указана
РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GRSX?i=615&cc=1929530&cat=1986399
Бракосочетание
28.01.1812 ст.
Муж: Емельян Степанович
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-9X8P?i=474&wc=Q866-VBW%3A375541101%2C386924701%2C387029201%2C387109301&cc=1921824
Рождение ребёнка
05.12.1819 ст.
Сын: Нил Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Степанович
Нижнее, Торжокский муниципальный район, Тверская область
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-9J27?i=431&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PR2-TTJH РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-YD4W?i=333&ow... Показать все
Смерть
Неизвестно