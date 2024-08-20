Панарина (Батюцких) Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Батюцких) Матрена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

08.10.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1864

Сын: Панарин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.1866

Дочь: (Панарина) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Панарин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
09.03.1872

Дочь: Калугина (Панарина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Панарин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1877

Дочь: (Панарина) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович

Смерть
08.10.1882

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