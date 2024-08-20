Панарина (Батюцких) Матрена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти08.10.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1864
Сын: Панарин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1866
Дочь: (Панарина) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1869
Сын: Панарин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1872
Дочь: Калугина (Панарина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1875
Сын: Панарин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1877
Дочь: (Панарина) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Панарин Василий Михайлович
Смерть
08.10.1882