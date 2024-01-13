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Крайнов Георгий Васильевич

Место рождения

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

05.04.1890

Дата смерти

04.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1890

Отец: Крайнов Василий Андреевич

Мать: Крайнова Ульяна Федоровна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Крещение
06.04.1890
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Восприемники: Василий Федорович Дерюгин и девица Анастасия Андреевна
Смерть
04.02.1892
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от кори
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