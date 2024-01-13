Крайнов Георгий Васильевич
Место рожденияс. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения05.04.1890
Дата смерти04.02.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1890
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Крещение
06.04.1890
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Восприемники: Василий Федорович Дерюгин и девица Анастасия Андреевна
Смерть
04.02.1892
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от кори