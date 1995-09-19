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Денисов Иван Георгиев

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Место рождения

д. Дондуковка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1905

Дата смерти

12.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дондуковка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Агриппина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Агриппина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
гвардии старший сержант, разведчик
Место жительства
Неизвестно
д. Дондуковка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
Неизвестно
призван Стодолищенским РВК
Смерть
12.03.1944
Причина смерти: убит на войне
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