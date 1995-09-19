Денисов Иван Георгиев
Место рожденияд. Дондуковка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1905
Дата смерти12.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дондуковка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Агриппина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
гвардии старший сержант, разведчик
Место жительства
Неизвестно
д. Дондуковка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
Неизвестно
призван Стодолищенским РВК
Смерть
12.03.1944
Причина смерти: убит на войне