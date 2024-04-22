Падчерова (Бакланова) Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падчерова (Бакланова) Вера Ильинична

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1873

Отец: Бакланов Илья Исаакович

Мать: Бакланова Феодора Силантьева

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
24.09.1895

Муж: Падчеров Хрисанф Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
23.06.1897

Дочь: Падчерова Марфа Хрисанфовна

Отец ребёнка: Падчеров Хрисанф Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.06.1898

Дочь: Падчерова Анна Хрисановна

Отец ребёнка: Падчеров Хрисанф Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно
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