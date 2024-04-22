Падчерова (Бакланова) Вера Ильинична
Место рождения
Дата рождения12.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1873
Бракосочетание
24.09.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
23.06.1897
Дочь: Падчерова Марфа Хрисанфовна
Отец ребёнка: Падчеров Хрисанф Федорович
Рождение ребёнка
14.06.1898
Дочь: Падчерова Анна Хрисановна
Отец ребёнка: Падчеров Хрисанф Федорович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно