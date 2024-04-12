Захарова-Трофимова (Семёнова) Пераскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Трофимова (Семёнова) Пераскева Григорьевна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1869 ст.

Муж: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Дочь: Захарова-Трофимова Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1871 ст.

Дочь: Захарова-Трофимова Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.

Дочь: Захарова-Трофимова Васса Фоминична

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1880 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Степан Фомич

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1881 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Михаил Фомич

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Яков Фомич

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Илья Фомич

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1889 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Георгий Фомич

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.

Дочь: Захарова-Трофимова Мария Фоминична

Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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