Захарова-Трофимова (Семёнова) Пераскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Бракосочетание
11.02.1869 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Дочь: Захарова-Трофимова Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
18.12.1871 ст.
Дочь: Захарова-Трофимова Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.
Дочь: Захарова-Трофимова Васса Фоминична
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
31.07.1880 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Степан Фомич
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
03.07.1881 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Михаил Фомич
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Яков Фомич
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Илья Фомич
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
05.04.1889 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Георгий Фомич
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.
Дочь: Захарова-Трофимова Мария Фоминична
Отец ребёнка: Захаров Фома Евдокимович
Смерть
Неизвестно