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Еловских Федосья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еловских Абрам Федотович

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Еловских Василиса Абрамовна

Отец ребёнка: Еловских Абрам Федотович

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Еловских Марфа Абрамовна

Отец ребёнка: Еловских Абрам Федотович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Еловских Матрена Абрамовна

Отец ребёнка: Еловских Абрам Федотович

Смерть
Неизвестно

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