Еловских Федосья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Еловских Василиса Абрамовна
Отец ребёнка: Еловских Абрам Федотович
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Еловских Марфа Абрамовна
Отец ребёнка: Еловских Абрам Федотович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Еловских Матрена Абрамовна
Отец ребёнка: Еловских Абрам Федотович
Смерть
Неизвестно