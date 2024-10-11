Крюкова (Фролова) Мария Тихоновна 12.01.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова (Фролова) Мария Тихоновна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1864

Отец: Фролов Тихон Мокеевич

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
26.10.1881

Муж: Крюков Кузьма Никонорович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1885

Сын: Крюков Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Крюков Кузьма Никонорович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Крюков Кузьма Кузьмич

Отец ребёнка: Крюков Кузьма Никонорович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.12.1905

Сын: Крюков Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Крюков Кузьма Никонорович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1908

Дочь: (Крюкова) Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Крюков Кузьма Никонорович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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