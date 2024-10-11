Крюкова (Фролова) Мария Тихоновна
Место рождения
Дата рождения12.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1864
Отец: Фролов Тихон Мокеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1881
Рождение ребёнка
19.09.1885
Отец ребёнка: Крюков Кузьма Никонорович
Рождение ребёнка
28.10.1896
Отец ребёнка: Крюков Кузьма Никонорович
Рождение ребёнка
03.12.1905
Отец ребёнка: Крюков Кузьма Никонорович
Рождение ребёнка
01.08.1908
Дочь: (Крюкова) Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Крюков Кузьма Никонорович
Смерть
Неизвестно