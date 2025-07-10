Русанова (Соловьева) Светлана Анатольевна
женский, родилась 06.05.1981, Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1981
Отец: Соловьев Анатолий Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.07.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область