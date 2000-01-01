Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1794 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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