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Мария
Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан
Мать
Не указана
Дети
Дарья
1794 г.р.
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь:
Дарья
Отец ребёнка:
Иван
Смерть
Неизвестно
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