Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1794 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Иван

Смерть
Неизвестно
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