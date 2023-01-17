Варнек (Семенова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнек (Семенова) Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1866

Сын: Варнек Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Варнек Григорий Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Варнек Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Варнек Григорий Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнек Григорий Александрович

Смерть
1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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