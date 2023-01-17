Варнек (Семенова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1866
Сын: Варнек Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Варнек Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Варнек Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Варнек Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906