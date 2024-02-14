Исхакова (Судьярова) Нафися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсхакова (Судьярова) Нафися

Исхакова (Судьярова) Нафися

Место рождения

с. Уразовка (Краснооктябрьский район

Дата рождения

28.02.1929

Дата смерти

15.03.1994

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1929

Отец: Судияров Исхак

Мать: Судиярова Наймя Башаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхаков Абдулряшид

Рождение ребёнка
19.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Абдулряшид

Смерть
15.03.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.