Исхакова (Судьярова) Нафися
Место рожденияс. Уразовка (Краснооктябрьский район
Дата рождения28.02.1929
Дата смерти15.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1929
Отец: Судияров Исхак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исхаков Абдулряшид
Рождение ребёнка
19.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исхаков Абдулряшид
Смерть
15.03.1994