Смертина Екатерина Васильевна 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смертина Екатерина Васильевна

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1782

Дата смерти

18.12.1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Иван Васильевич

Мать: не указана

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
07.02.1803 ст.

Муж: Смертин Дмитрий Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.10.1807 ст.

Сын: Смертин Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Смертин Дмитрий Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.07.1810 ст.

Дочь: Смертина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Смертин Дмитрий Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.12.1812 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
После трудных родов
Рождение ребёнка
03.06.1815 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Смертин Дмитрий Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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