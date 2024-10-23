Смертина Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти18.12.1812 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1803 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1807 ст.
Сын: Смертин Арсений Дмитриевич
Отец ребёнка: Смертин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1810 ст.
Дочь: Смертина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Смертин Дмитрий Петрович
Смерть
18.12.1812 ст.
После трудных родов
Рождение ребёнка
03.06.1815 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Смертин Дмитрий Петрович