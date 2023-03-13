Микерина Офимья Обрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микерина Офимья Обрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеринъ Иванъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Микеринъ Иванъ

Отец ребёнка: Микеринъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Микерина) Агафья

Отец ребёнка: Микеринъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Микерина) Варвара

Отец ребёнка: Микеринъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Микеринъ Ефимъ

Отец ребёнка: Микеринъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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