Микеринъ Иванъ
Место рожденияВарваже Решетово тожъ
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Микеринъ Григорий
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Микеринъ Иванъ
Мать ребёнка: Микерина Офимья Обрамова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Микерина Офимья Обрамова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Микерина Офимья Обрамова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Микеринъ Ефимъ
Мать ребёнка: Микерина Офимья Обрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микерина Офимья Обрамова