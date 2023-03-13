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Микеринъ Иванъ

Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Микеринъ Григорий

Мать: Микерина Варвара Ларионова

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1768

Сын: Микеринъ Иванъ

Мать ребёнка: Микерина Офимья Обрамова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Микерина Офимья Обрамова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Микерина Офимья Обрамова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Микеринъ Ефимъ

Мать ребёнка: Микерина Офимья Обрамова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микерина Офимья Обрамова

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