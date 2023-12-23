Черемухина Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухина Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961

Отец: не указан

Мать: Колосова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
17.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.1988

Дочь: Гришина Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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