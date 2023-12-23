Черемухина Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961
Мать: Колосова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
17.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1988
Дочь: Гришина Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности