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Сережкин Нестер Лаврентьевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Сережкин Лаврентий Егорович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1878

Жена: Сережкина (Сережкина) Минодора Сергеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Сережкина) Фекла Нестеровна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1881
забран в рекруты
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сережкин Иван Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сережкин Матвей Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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