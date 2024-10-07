Сережкин Нестер Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Сережкин Лаврентий Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Сережкина) Фекла Нестеровна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1881
забран в рекруты
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сережкин Матвей Нестерович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно