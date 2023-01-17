Зотов Созонт Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Созонт Григорьев

Зотов Созонт Григорьев

avatar

Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Григорий(меньшой) Зотов

Мать: Зотова Евдокия Тимофеева

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Созонтова

Мать ребёнка: Зотова Елена Ефимовна

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.10.1864 ст.

Сын: Зотов Алексей Созонтов

Мать ребёнка: Зотова Елена Ефимовна

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Елена Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close