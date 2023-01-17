Зотов Созонт Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Григорий(меньшой) Зотов
Мать: Зотова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Созонтова
Мать ребёнка: Зотова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
02.10.1864 ст.
Мать ребёнка: Зотова Елена Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Елена Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно