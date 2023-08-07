Белова Раиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1869 ст.
Дочь: Белова Марфа Феофанова
Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович
Рождение ребёнка
22.06.1872 ст.
Дочь: Белова Мария Феофановна
Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович
Рождение ребёнка
04.07.1875 ст.
Дочь: Белова Анна Феофановна
Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович
Рождение ребёнка
15.05.1879 ст.
Дочь: Белова Клавдия Феофановна
Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович
Рождение ребёнка
1884 ст.
Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно