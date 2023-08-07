Белова Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Раиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1869 ст.

Дочь: Белова Марфа Феофанова

Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович

Великая, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1872 ст.

Дочь: Белова Мария Феофановна

Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович

Великая, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1875 ст.

Дочь: Белова Анна Феофановна

Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович

Великая, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1879 ст.

Дочь: Белова Клавдия Феофановна

Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович

Великая, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Белов Пётр Феофанович

Отец ребёнка: Белов Феофан Степанович

Великая, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Феофан Степанович

Смерть
Неизвестно
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