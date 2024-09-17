Ожгихина (Треногина) Авдотья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгихина (Треногина) Авдотья Антоновна

Место рождения

Байдины, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Байдины, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1770

Муж: Ожгихин Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Ожгихин Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Нефедова (Ожгихина) Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Ожгихин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ипатова (Ожгихина) Дарья Леонтьевна

Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ожгихин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Ожгихин Данила Леонтьевич

Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1789

Сын: Ожгихин Федот Леонтьевич

Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Переведен из д.Устинова в 1812 году
Смерть
Неизвестно

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