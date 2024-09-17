Ожгихина (Треногина) Авдотья Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Нефедова (Ожгихина) Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Ожгихин Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ипатова (Ожгихина) Дарья Леонтьевна
Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ожгихин Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Ожгихин Данила Леонтьевич
Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1789
Отец ребёнка: Ожгихин Леонтий Петрович
Переведен из д.Устинова в 1812 году
Смерть
Неизвестно