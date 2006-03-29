Кузакова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1935
Дата смерти29.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1965
Дочь: Кузакова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузаков Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1965
Дочь: Кузакова Наталья Геннадьевна?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.03.2006