Кузакова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузакова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1935

Дата смерти

29.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузаков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1965

Дочь: Кузакова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузаков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1965

Дочь: Кузакова Наталья Геннадьевна?

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.03.2006

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