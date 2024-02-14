Курылев (Kurylev) Александр Владимирович (Aleksandr Vladimirovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курылев (Kurylev) Александр Владимирович (Aleksandr Vladimirovich)

Место рождения

Куйбышевская обл., Ново-Малыклинский р-н, дер. Средняя Якушка

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

11.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Курылев (Kurylev) Владимир (Vladimir)

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Смерть
11.07.1942
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
28.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арестова (Елизарова) Александра Федоровна

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