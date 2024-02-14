Курылев (Kurylev) Александр Владимирович (Aleksandr Vladimirovich)
Место рожденияКуйбышевская обл., Ново-Малыклинский р-н, дер. Средняя Якушка
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти11.07.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Курылев (Kurylev) Владимир (Vladimir)
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Смерть
11.07.1942
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
28.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арестова (Елизарова) Александра Федоровна