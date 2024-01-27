Papin Samuel Alexander
Место рожденияVacaville, Solano, CA
Дата рождения26.01.1951
Дата смерти12.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1951
Отец: Papin Samuel Alexander
Мать: скрыто настройками приватности
Vacaville, Solano, CA
Смерть
12.08.1969
Binh Long, South Vietnam
Похороны
Неизвестно
Vacaville, Solano County, California, United States of America