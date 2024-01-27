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Papin Samuel Alexander

Место рождения

Vacaville, Solano, CA

Дата рождения

26.01.1951

Дата смерти

12.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1951

Отец: Papin Samuel Alexander

Мать: скрыто настройками приватности

Vacaville, Solano, CA
Смерть
12.08.1969
Binh Long, South Vietnam
Похороны
Неизвестно
Vacaville, Solano County, California, United States of America
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