Поганкина (Торопченова) Марфа Данилова
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1809
Рождение ребёнка
10.08.1818
Дочь: (Поганкина) Васса Петрова
Отец ребёнка: Поганкин Петр Евстигнеев
Рождение ребёнка
09.01.1821
Дочь: (Поганкина) Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Поганкин Петр Евстигнеев
Рождение ребёнка
09.01.1828
Сын: Поганкин Иван Петров
Отец ребёнка: Поганкин Петр Евстигнеев
Смерть
Неизвестно