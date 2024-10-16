Поганкина (Торопченова) Марфа Данилова 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поганкина (Торопченова) Марфа Данилова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Торопченов Данила Матвеев

Мать: Торопченова (Цыбина) Екатерина Васильевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1809

Муж: Поганкин Петр Евстигнеев

Рождение ребёнка
10.08.1818

Дочь: (Поганкина) Васса Петрова

Отец ребёнка: Поганкин Петр Евстигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1821

Дочь: (Поганкина) Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Поганкин Петр Евстигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1828

Сын: Поганкин Иван Петров

Отец ребёнка: Поганкин Петр Евстигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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