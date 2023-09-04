Сирчук Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сирчук Кузьма
Мать: Сирчук Доминикия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сирчук Федор Александрович
Мать ребёнка: Сирчук ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сирчук) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Сирчук ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сирчук Григорий Александрович
Мать ребёнка: Сирчук ?
Смерть
Неизвестно