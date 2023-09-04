Сирчук Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирчук Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сирчук Кузьма

Мать: Сирчук Доминикия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирчук Федор Александрович

Мать ребёнка: Сирчук ?

Милуши, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сирчук) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Сирчук ?

Милуши, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирчук Григорий Александрович

Мать ребёнка: Сирчук ?

Смерть
Неизвестно
Милуши, Волинська область

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