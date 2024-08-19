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Николаенко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1971

Отец: не указан

Мать: Дроздова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порошина Райся

Место жительства
Неизвестно
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Около 01.12.1995

Дочь: Николаенко Кристина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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