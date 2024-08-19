Николаенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1971
Отец: не указан
Мать: Дроздова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порошина Райся
Место жительства
Неизвестно
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Около 01.12.1995
Дочь: Николаенко Кристина Николаевна
Мать ребёнка: не указана