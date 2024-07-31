Стародубцева Ирина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Яков
Рождение ребёнка
1786
Сын: Васильев Никифор
Отец ребёнка: Стародубцев Яков
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Стародубцева) Ефимья
Отец ребёнка: Стародубцев Яков
Рождение ребёнка
1796
Сын: Стародубцев Василий
Отец ребёнка: Стародубцев Яков
Смерть
Неизвестно