Стародубцева Ирина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Ирина Матвеевна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Яков

Рождение ребёнка
1786

Сын: Васильев Никифор

Отец ребёнка: Стародубцев Яков

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Стародубцева) Ефимья

Отец ребёнка: Стародубцев Яков

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Стародубцев Василий

Отец ребёнка: Стародубцев Яков

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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