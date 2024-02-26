Коссов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.07.2011
Рождение ребёнка
23.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коссова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
18.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коссова Анна Владимировна