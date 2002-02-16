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Funseth Clifford M.

Место рождения

San Francisco, San Francisco, California, USA

Дата рождения

21.08.1957

Дата смерти

16.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1957

Отец: Funseth Clifford M.

Мать: Pearl Fred

San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
Неизвестно
Pacheco, CA
Смерть
16.02.2002
Похороны
Неизвестно
Concord, Contra Costa County, California, United States of America
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