Funseth Clifford M.
Место рожденияSan Francisco, San Francisco, California, USA
Дата рождения21.08.1957
Дата смерти16.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1957
Отец: Funseth Clifford M.
Мать: Pearl Fred
San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
Неизвестно
Pacheco, CA
Смерть
16.02.2002
Похороны
Неизвестно
Concord, Contra Costa County, California, United States of America