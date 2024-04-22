Демяненко Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1899 ст.
Дата смерти07.09.1899 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1899 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
13.06.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.09.1899 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZB-5?i=72&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.09.1899 ст.
на кладбище д.Кровной